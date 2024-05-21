تعرف على الطريقة الصحيحة للاستحمام في فصل الصيف.. تحميك من الأمراض
كتب:
شروق مراد
03:31 ص | الثلاثاء 21 مايو 2024
الاستحمام
هناك بعض العادات الخاطئة في أثناء الاستحمام، مثل ترك الصابون على الجسم لمدة طويلة، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية، لذا فإن هناك مجموعة الإرشادات للاستحمام بطريقة صحيحة، أهمها زيادة وقت البقاء تحت المياه عن 10 دقائق.
أوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، طريقة الاستحمام الصحيحة في فصل الصيف، تجنبًا للإصابة بالأمراض.
- يجب عدم مشاركة أدوات الاستحمام مثل الفرشاة والليفة والصابون مع الآخرين.
- لابد من تغيير ليفة الاستحمام كل فترة، مع مراعاة تنظيفها وتجفيفها بعد كل استخدام، وعدم تركها في مكان غير مناسب بالحمام، حتى إلى مستعمرة الجراثيم.
- عدم ترك الصابون أو «الشامبو» أو غير ذلك، لمدة طويلة على الجسم.
- المياه الباردة أفضل كثيرًا من الساخنة لغسل الشعر.
- يجب وضع المياه على الجسم، قبل استخدام الصابون، وتنظيف الجسم جيدًا.
- يراعى عدم وضع كميات كبيرة من الشامبو أو الصابون على الجسم في أثناء الاستحمام، لتجنب حرمان الجلد من الزيوت الطبيعية، والإصابة بالأمراض الجلدية مثل الجفاف والحكة، خاصة لدى المصابين بحساسية الجلد والإكزيما، وفقًا لـ«بدران».
- يجب شطف الجسم جيدًا من أي رغاوى سواء بسبب الصابون أو الشامبو، حتى لا يصاب الجلد بالحساسية والفطريات، مع تجفيف الجسم بلطف، لتجنب تهيج البشرة، ويفضل وضع مرطب بعد الاستحمام.
- يجب ألا يزيد وقت الاستحمام عن 10 دقائق، مع تقصير الوقت لمرضى الإكزيما، ويجب تنظيف «البانيو» جيدًا قبل وبعد الاستحمام، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.
- يفضل الاستحمام بشكل يومي، لأنه يزيل العرق والبكتيريا، ويقلل من خطر الالتهابات الجلدية، ويخلص الشخص من رائحة الجسم الكريهة، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى الشعور بالانتعاش والاسترخاء مما يعزز الصحة العقلية.