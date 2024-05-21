تعرف على الطريقة الصحيحة للاستحمام في فصل الصيف.. تحميك من الأمراض

هناك بعض العادات الخاطئة في أثناء الاستحمام، مثل ترك الصابون على الجسم لمدة طويلة، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية، لذا فإن هناك مجموعة الإرشادات للاستحمام بطريقة صحيحة، أهمها زيادة وقت البقاء تحت المياه عن 10 دقائق.

أوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، طريقة الاستحمام الصحيحة في فصل الصيف، تجنبًا للإصابة بالأمراض.