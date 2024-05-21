مستحضرات طبية صديقة للبيئة في مشروع تخرج طلاب «صيدلة المنيا»

نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنيا معرضا لعرض منتجات مشروع تخرج طلاب فرقة «فارم دي» في الكلية، تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العزيز، عميد الكلية.

5 مجموعات من الطلاب

شهد المعرض، الذي أقيم تحت إشراف نخبة من كبار أعضاء هيئة التدريس بالكلية، إقبالا كبيرا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والزائرين، وتميز المعرض بعرض 5 مجموعات من الطلاب، وتميزت كل مجموعة بلون مختلف «أزرق، أحمر، أصفر، أخضر، بني»، وعرض الطلاب منتجاتهم الطبية «أدوية ومستحضرات تجميل» والتي تم تحضيرها من مواد طبيعية بالكامل، مستمدة من النباتات والأعشاب والفواكه.

تحقيق أقصى قدر من الأمان الصحي

تأتي هذه المبادرة من قبل طلاب صيدلة المنيا إيمانا بأهمية الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، حيث تهدف منتجاتهم إلى تحقيق أقصى قدر من الأمان الصحي والتقليل من مخاطر الأعراض الجانبية التي قد تسببها التركيبات الكيميائية.

وأشاد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، بجهود الطلاب وإبداعهم في ابتكار منتجات طبية صديقة للبيئة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم مثل هذه المشاريع المبتكرة التي تساهم في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة الاستدامة.

كما أشاد الدكتور محمد عبد العزيز، عميد الكلية، بمهارات الطلاب واهتمامهم بتطوير منتجات طبية آمنة وفعالة، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعكس جودة التعليم والبحث العلمي في كلية صيدلة المنيا.