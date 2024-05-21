الحج بتأشيرة الزيارة.. مخالفة قانونية تعرض صاحبها لعقوبات

أكدت وزارة السياحة والآثار،أن الحج بتأشيرة الزيارة غير قانوني ويعرض المواطنين المسافرين للمملكة العربية السعودية بتلك التأشيرة بغرض أداء الحج لعقوبات قانونية من الجهات السعودية حال ضبطهم تشمل توقيع غرامة مالية تقترب من 10 آلاف ريال سعودي ، فضلا عن الحرمان من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

وشددت الوزارة على كافة شركات السياحة بعدم تنظيم رحلات حج لحاملي تأشيرات الزيارة لما يحمله ذلك من مخالفة للقوانين المصرية والسعودية.

عقوبات شركات السياحة المنظمة لتلك التأشيرات

أعلنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الحج بتأشيرة الزيارة مخالف للقوانين المصرية والسعودية، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار حددت وفقا للقانون العقوبات التى ستتعرض لها الشركات السياحية التي تقوم بتنظيم برامج الحج لحاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها التي قد تصل لإلغاء الترخيص.

الحج بتأشيرة الزيارة مخالف

أكد أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن دار الإفتاء أكدت أن الحج بتأشيرة الزيارة مخالف ولا يصح، موضحا أن جميع شركات السياحة المصرية ترفض تنظيم أي برامج حج لحاملي تأشيرة الزيارة، وذلك التزاما بالقانون وحفاظا على سمعة شركات السياحة وحرصا على انتظام موسم الحج وعدم تعريض المواطنين المصريين لأي خطر.