برازيلية تتلقى صدمة بعد شرائها هاتفي آيفون مصنوعين من الطين.. أغرب قصة احتيال

يتعرّض كثيرون لعمليات نصب عند إقبالهم على شراء المنتجات عبر الإنترنت، ما يسبب صدمة كبيرة لهم، وهو ما حدث مع سيدة برازيلية اشترت هاتفين آيفون، لتتفاجأ بعد استلامها طلبها أن الهاتفين ما إلا طينًا.

برازيلية تتلقى صدمة كبيرة بعد شراءها هاتفين آيفون

وفقًا لِما ورد على صحيفة «ميترو» البريطانية، فقد تعرضت سيدة برازيلية للنصب من أحد مواقع البيع عبر الإنترنت؛ إذ بعدما أنفقت 2000 جنيه إسترليني، أي ما يساوي حوالي 120 ألف جنيه مصري، على جهازي iPhone جديدين، فوجئت أنهما مصنوعان من الطين.

وبدأت الحكاية عندما وجدت سيدة الأعمال البرازيلية، صاحبة الـ36 عامًا، جاهزي من هاتف iPhone 15 Pro Max للبيع في سوق وسائل التواصل الاجتماعي، لتقرر الإتصال بالبائع، الذي رتب للقاء شخصي معها لإكمال الصفقة، وخلال اللقاء بدا لها جديرًا بالثقة، حسب تعبيرها لوسائل الإعلام.

السارق كان «جديرًا بالثقة»

وعَبرت السيدة البرازيلية عن صدمتها الشديدة وكيف خُدعت في هذا الشخص الذي بدا لها في البداية جديرًا بالثقة، قائلة: «كان ينشر وجهه باستمرار في جميع أنحاء الإنترنت، لذلك بالنسبة لي، كان من الواضح جدًا أن كل شيء كان حقيقيًا».

وأضافت السيدة البرازيلية خلال حديثها لوسائل الإعلام موضحة أنها ذهبت رفقة زوجها إلى منزل هذا الشخص في بيلو هوريزونتي بالبرازيل، وتحدثا بشكل طبيعي لفترة قصيرة، لكن الأمور أصبحت قبيحة فجأة عندما حاولت فتح صناديق iPhone ومعرفة ما بداخلها: «فجأة وجدناه يقول لن تفتحاه، البندقية عند خصري. لا داعي للشك، كل شيء على ما يرام، الهواتف موجودة».

تهديد للسيدة وأسرتها

مع هذا التهديد، اضطرت السيدة البرازيلية إلى إعطاءه المبلغ، لا سيما وأنها لم تكن ترى ما يخفي في خصره بالفعل، إلا أنها بعد مغادرتهما المكان فتحت الصندوق مع زوجها ليجدا الهواتف الطينية المزيفة: «اتصل بي هذا الشخص بعد ذلك وهددني أنا وأسرتي»، لافتة إلى أنها اتصلت بالشرطة والبنك، وحاولت إلغاء الصفقة، لكنها لم تنجح لأنه كان قد سحب الأموال بالفعل من الحساب.