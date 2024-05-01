عطل في هواتف آيفون يغضب المستخدمين.. إليك طريقة الحل

مشكلة في نظام تشغيل هواتف آيفون، تسببت في إثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الشركة المسؤولة إلى إعداد تقارير حول معرفة السبب ورائها، خاصة أن تلك المشكلة تتسبب في توقف المنبهات من تلقاء نفسها دون إصدار صوت للتنبيه.

استياء مستخدمي هواتف آيفون

حالة من الاستياء سيطرت على مستخدمي هواتف آيفون، بعد انتشار مشكلة الهواتف، التي تتمثل في توقف المنبهات من تلقاء نفسها دون إصدار صوت للتنبيه، مما يؤدي ذلك العطل إلى التأخر عند الاستيقاظ من النوم وضياع مواعيد العمل وغيرها من المواعيد الهامة، خاصة مع اعتماد الكثيرين على أصوات المنبه، وفق ما نشرته «البوابة العربية للأخبار التقنية».

بعد انتشار المشكلة واستياء المستخدمين، أوضحت شركة أبل، أنها على علم بالمشكلة التي تسبب عدم تشغيل هواتف آيفون أصوات المنبهات، كما أنها تعمل جاهدة على إصلاحها، مشيرة إلى أن تلك المشكلة تتعلق بخاصية «المزايا المتتبعة للانتباه» Attention Aware الموجودة في هواتف آيفون.

تعطيل خاصية المزايا

خاصية Attention Aware، تعمل على خفض مستوى صوت التنبيهات تلقائيًا إذا كان المستخدم ينظر إلى جهازه، لذلك لابد على المستخدمين تعطيل الخاصية، للعودة إلى تشغيل المنبهات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشركة لم تؤكد إذا كان ذلك هو سبب المشكلة بالفعل أم أن هناك أسبابًا أخرى.

ولتعطيل ميزة Attention Aware، لابد من اتباع عدة خطوات منها التوجه إلى تطبيق الإعدادات، واختيار «Face ID ورمز الدخول»، ثم إيقاف تشغيلها.