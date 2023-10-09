خبيرة تغذية تحذر الحوامل من تناول الآيس كريم.. شرط وحيد لتجنب خطر الإجهاض

هل تعلم أن الملح يصنف ضمن وسائل حفظ الطعام؟ وأن هناك أطعمة تسبب الإجهاض؟ وغيرها من الأسئلة أجابت عنها الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية سابقا، مؤكدة أن الملح من الوسائل المسجلة تاريخيا لحفظ الطعام، واستخدمها القدماء المصريون في هذا الغرض، فكانوا يجففون البامية من المياه، ليتم الاحتفاظ بها لوقت أطول.

تحذير من للحوامل

أضافت جيهان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، علي القناة الأولى المصرية، أن جميع الأكلات تحتوي على البكتيريا لكن بمعدل مناسب، لافتة إلى أن هناك أكلات تسبب الإجهاض للسيدات الحوامل، يجب الابتعاد عنها، مثل مثلجات الآيس كريم، إلا في حالة ضمان حالة الحفظ الخاص بها.

الطعام النيء

حذرت عميد المعهد القومي للتغذية سابقا، من تناول الطعام النيء غير المطهي بشكل نهائي، لأنه يسبب الأورام، ولابد من تجنب تلك الأطعمة تماما، خاصة أن الاكل غير المطهي يحمل بكتيريا بأعداد كبيرة، قد تؤدي لأمراض عديدة.