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نادية عمارة ترد عبر قناة الناس على سؤال عن حكم الإجهاض قبل 120 يوما

كتب:

شريف سليمان
01:31 م | الخميس 06 أبريل 2023
الإعلامية نادية عمارة

الإعلامية نادية عمارة

أجابت الإعلامية الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، على سؤال متصلة يريد زوجها أن تقوم بإجهاض جنينها، وضغط عليها لتفعل هذا الأمر، وذلك خلال برنامج «قلوب عامرة» المذاع على قناة الناس.

رد الإعلامية نادية عمارة

واستندت الإعلامية نادية عمارة في الإجابة عن السؤال برأي الشافعية: «يمكنك أن ننقل رأى الشافعية والذي يقول أنه لا حرج بشأن الإجهاض قبل 120 يومًا».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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