10 فوائد صحية للشاي في يومه العالمي

شعبية كبيرة يحظى بها مشروب الشاي في مختلف دول العالم، ما جعله ثاني أكثر المشروبات بعد الماء استهلاكًا على مستوى العالم لِما يتمتع به من مذاق جميل وفوائد صحية للجسم لذا ومع الاحتفال باليوم العالمي للشاي، نستعرض في السطور التالية أبرز الفوائد الصحية للشاي.

10 فوائد صحية يحققها الشاي للجسم

أوضحت الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أهم الفوائد الصحية التي يستفيد بها الجسم نتيجة تناول الشاي.

1- الحماية من الأمراض

الشاي غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتيكين والفلافونويد التي تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، ويعزز الصحة العامة.

2- تحسين عملية الهضم

شاي الأعشاب مثل الزنجبيل والنعناع والبابونج يحسن الهضم ويخفف عسر الهضم والانتفاخ والغثيان، ليمنح الجسم شعورًا بالراحة.

3- عزيز الاسترخاء والهدوء

يحتوي الشاي على حمض أميني «لثيانين» الذي يُعزز الاسترخاء واليقظة الذهنية دون النعاس، مما يجعله مثاليًا لتهدئة الأعصاب.

4- تعزيز صحة القلب

غني بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة التي تفيد صحة القلب والأوعية الدموية، وتساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

5- إنقاص الوزن

يساهم الشاي في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ودعم جهود إنقاص الوزن بفضل مركبات مثل الكاتيكين والكافيين.

6- زيادة التركيز

يحتوي الشاي على كميات معتدلة من الكافيين تحسن التركيز وتعزز اليقظة، مما يجعله مثاليًا للحفاظ على النشاط الذهني طوال اليوم.

7- تقليل التوتر

عملية تخمير الشاي واحتسائه تساعد على الاسترخاء وتقليل القلق، مما يضفي شعورًا بالهدوء.

8- الحفاظ على صحة الفم

غني بالفلورايد ومادة العفص، وهما مفيدان لصحة الفم، بشرط عدم الإفراط في السكر أو المواد المضافة.

9- ترطيب وتنشيط الجسم

يساهم في الحصول على احتياجات الجسم اليومية من السوائل، ويعزز الترطيب، ويقدم بديلًا لذيذًا للمشروبات غير الصحية.

10- دعم جهاز المناعة

شاي الأعشاب يعزز المناعة ويقوي دفاعات الجسم لمقاومة الأمراض.

تناول الشاي بلبن

ونصح «الحوفي» بتناول الشاي مضافًا إليه كمية من اللبن؛ موضحًا أن ذلك يحقق للجسم الفوائد الصحية لكل من الشاي واللبن، وأيضًا يقلل من إفراز الحامض في المعدة، وبالتالي تجنب الإصابة بالحموضة.