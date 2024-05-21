يوم الشاي العالمي.. حقائق مذهلة عن المشروب الأكثر شعبية في التاريخ

حبيب المصريين، مشروب العالم المفضل، ثاني أكثر مشروب استهلاكًا في التاريخ بعد الماء الذي اعتاد البشر على تناوله في كل أوقات اليوم، وقامت بسببه العديد من الحروب، بل وصلت مكانته إلى أنه استُخدم كعملة في إحدى الفترات، واليوم هو يومه العالمي، ويتمتع الشاي بالعديد من الحقائق المذهلة، إضافةً إلى طعمه اللذيذ، وفي التقرير التالي نستعرض 4 حقائق مذهلة عنه، لحسب موقع «the collector».

الشاي عملة في الصين

في عام 1368 ميلاديًا، في الصين، تم ضغط أوراق الشاي وتشكيلها لتشبه العملة، واستخدامها كشكل من أشكال الأموال، لتنتشر هذه الممارسة الغريبة إلى العديد من الدول المحيطة بالصين، مثل التبت ومنغوليا وأيضًا بعض أجزاء الدولة الروسية.

حدائق الشاي مكانا للقاء

في إنجلترا، وتحديدًا في القرن الثامن عشر، كانت حدائق الشاي تحظى بشعبية كبيرة، بل وصلت هذه الشهرة إلى زراعة مساحات كبيرة من الحدائق باستخدام الشاي وتقديمه بها، وكانت هذه اللقاءات في ثقافة الطبقة العليا في المملكة المتحدة في ذلك الوقت.

حرب بسبب الشاي

كان الطلب على الشاي عاليا للغاية، والوسيلة الوحيدة للحصول عليه في الصين، وذلك في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وكانت الصين قد حددت ثمن شراء منتجاتها بالفضة، وأدى ذلك إلى مشكلة اقتصادية كبيرة في إنجلترا، التي كانت في احتياج دائم للشاي، ما أدى إلى لجوئها إلى زراعة الأفيون وتصديره للصين مقابل الفضة، مما أسفر ظهور مدمني الأفيون في الصن، ليحظر الصينيون بعدها هذه التجارة، ويتحول الأمر إلى استخدام القوة من قِبل المملكة المتحدة، وقيام حرب الأفيون الأولى.

ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم

يتميز الشاي عن غيره من المشروبات بشعبية كبيرة ومكانة عالية تجعله في المرتبة الثانية عالميًا كأكثر مشروب يتناوله البشر في العالم، سواء كان أخضر أو أسود، وساقع أو ساخن، سنجد أنه يحبه الملايين منذ آلاف السنين، فهناك أكثر من 1500 نوع مختلف من الشاي وملايين الخلطات المختلفة.