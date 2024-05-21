«المنشآت السياحية»: انطلاق المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمطاعم 2 سبتمبر

قال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري، إن وزارة السياحة والآثار ستقوم برعاية المعرض الدولي الـ44 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية «HACE-Hotel Expo 2024»، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 سبتمر 2024، لافتا إلى أن الغرفة ستشارك بجناح مميز.

6 معارض متخصصة

وأشار «المصري»، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه اليوم الثلاثاء على كل المنشآت والمطاعم السياحية، أن المعرض يتكون من 6 معارض متخصصة، هي:

1- المعرض الدولي للمخابز والحلواني والآيس كريم.

2- المعرض الدولي لتأثيث الفنادق.

3- المعرض الدولي لمعدات النظافة.

4- المعرض الدولي للأغذية والمشروبات.

5- معرض مستلزمات الكافيه والشاي والقهوة.

6- المعرض الدولي لتجهيزات المطابخ والمغاسل التجارية.

المعرض من أهم المعارض المتخصصة

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة تحديد موقفها من المشاركة فى هذا المعرض، لاسيما أن هذا المعرض يعتبر واحدا من أهم المعارض المتخصصة المقامة في مصر.