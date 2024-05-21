سعر صادم.. تعرف على تكلفة إطلالة زوجة صلاح في ختام الدوري الإنجليزي

مع كل ظهور لها، تخطف ماجي، زوجة محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، الأضواء، بعد أن باتت صورها رفقة الفرعون المصري وابنتيهما مكة وكيان تتصدر الصحف العالمية مع كل مناسبة، وآخرها خلال المباراة الختامية للدوري الإنجليزي أمس الأول أمام وولفرهامبتون.

ماجي، التي لفتت الأنظار وخطفت عدسات الكاميرات فور نزولها أرض الملعب عقب نهاية المباراة، من أجل وداع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي، الذي قرر إنهاء مسيرته داخل قلعة أنفيلد، ظهرت بمظهر جذاب، إذ ارتدت بدلة تحمل اللون الزهري، وشنطة من نفس اللون.

سعر إطلالة زوجة محمد صلاح في ختام الدوري الإنجليزي

سعر صادم، كان وراء الإطلالة الكاملة لزوجة صلاح، حيث يظهر أن الجاكيت الذي كانت ترتديه من ماركة manieredevoir يصل سعر إلى 89.99 جنيه إسترليني، أي نحو 6 آلاف جنيه مصري، بينما البنطلون وصل سعره إلى 119 جنيها إسترلينيا ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري، أما الشنطة التي جاءت من أحدث صيحات channel فتكلفت 16.666 ألف دولار، ما يعادل 777 ألف جنيه مصري.

ويصل مجموع سعر إطلالة ماجي، زوجة محمد صلاح إلى حوالي 800 ألف جنيه مصري، والتي لفتت الأنظار من خلالها في ليلة ختام البريميرليج، الذي حل خلاله ليفربول في المركز الثالث، خلف مانشستر سيتي البطل، وأرسنال الوصيف.

وبدت ماجي، زوجة صلاح متأثرة في وداع يورجن كلوب، حيث جمعهما حديث جانبي عقب اللقاء داخل ملعب المباراة.