«مستثمري السياحة»: نعمل على تنفيذ برامج لجذب السياح الأفارقة لزيارة مصر

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن التنظيم المتميز والحضور القوى بـ«منتدى السياحة الأفريقية» الأول، المنعقد في شرم الشيخ خلال يومي 20 و21 مايو الجاري، والذي وصل لنحو 2000 من الشخصيات المعنية بالسياحة في دول القارة الأفريقية، والذين يمثلون 30 دولة، سيساعد في تحقيق أكبر قدر من التكامل الأفريقي في مجال السياحة.

وأضاف «عبداللطيف»، في بيان اليوم، على هامش المشاركة في المنتدى، أن مصر لديها العديد من الاتفاقيات مع الأشقاء في القارة الأفريقية، ومنها تجمع الكوميسا الذي يضم 21 دولة، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة القارية، وغيرها من الإتفاقات التي تمهد الطريق لوجود حركة سياحية كبيرة بين الدول الأفريقية ومصر.

برامج سياحية مشتركة

وأكد عضو جمعية مستثمري السياحة، أن السياح الأفارقة لديهم شغف بتنظيم رحلات سياحية للعديد من الدول، والقطاع السياحي المصري يحتاج إلى تسويق جيد داخل هذه الدول، خاصة التي تخرج منها سياحة بشكل كبير مثل دول جنوب إفريقيا وغانا ونيجيريا وزيمبابوي وموزمبيق والسنغال.

وشدد «عبداللطيف» على ضرورة إعداد برامج سياحية مشتركة تحقق تكاملا بين الدول، وتروج للطبيعة الساحرة في دول القارة.

زيارة الأماكن الدينية

ولفت عضو الجمعية إلى ضرورة الدعاية للمدن السياحية المصرية، والعمل على جذب السياحة الأفريقية إلى مصر، خاصة أن السائح الأفريقي يميل جدا لزيارة الأماكن الدينية، مثل دير سانت كاترين، وسيكونون شغوفين بزيارة برنامج مسار العائلة المقدسة لمصر، هذا بخلاف السياحة الكلاسيكية والشاطئية والعلاجية.

وأشار «عبداللطيف» إلى أن منتدى السياحة الأفريقي، الذى يختتم أعماله اليوم، شمل عدة فعاليات وحلقات نقاشية مهمة حول السياحة المستدامة والثقافية والرقمية والاستثمار السياحي، والتسويق وتنمية الموارد البشرية في مجال السياحة، موضحا أن المنتدى ناقش أيضا موضوعات مهمة، مثل كيفية تنفيذ مشروع سياحي ناجح واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق، وإنشاء محتوى جذاب وتقديم خدمة عملاء ممتازة.