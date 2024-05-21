«الأرصاد»: استمرار الموجة الحارة حتى الخميس المقبل

قال الدكتور محمد القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة بدأت بارتفاع تدريجي يوم الخميس الماضي وجرى تسجيل ذروة درجات الحرارة أمس الاثنين.

موجة شديدة الحرارة

وأضاف «القياتي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «اليوم، سيستمر ارتفاع قيم الحرارة وهذه الموجة شديدة الحرارة، ومن اليوم وحتى الخميس، من المتوقع أن تكون قيم الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 38 و39 درجة».

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الموجة الحارة ستستمر معنا حتى يوم الخميس المقبل بطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، والقاهرة ستسجل درجات حرارة صغرى ما بين 26 و27 درجة مئوية، وفي ظل هذه الموجة شديدة الحرارة نتأثر بنشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية على مدار اليوم وفترات متقطعة».