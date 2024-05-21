الفيفا يحسم رسميا مصير مشاركة الزمالك بكأس العالم للأندية «مستند»

شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا وكبيرا، بعدما ترددت أقاويل بشأن أحقية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المشاركة ببطولة كأس العالم 2025 بنسخة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ستشهد توسعا كبيرا بتواجد 32 فريقا، وتغيير نظام المسابقة على عكس النسخ السابقة، وسيمثل أفريقيا 4 فرق بحسب ما حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025.. حقيقة أم خيال؟

وانتشرت أقاويل كثيرة بأنه يجب مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025، في أعقاب تتويجه بلقب الكونفدرالية، إلا أن «فيفا» كان قد حسم هذا الأمر في وقت سابق، بالنسبة لأبطال البطولة الثانية في الاتحادات القارية على مستوى العالم.

وحدد مجلس «فيفا» في 14 مارس 2023، المبادئ الأساسية للوصول إلى كأس العالم للأندية 2025، بهدف ضمان أعلى جودة ممكنة على أساس معايير رياضية من مسابقة الأندية الأولى في الاتحاد القاري، ومنه الاتحاد الأفريقي، قائلا في بيان رسمي: «الاتحادات القارية التي خُصِّصت لها 4 مقاعد في مونديال الأندية، يتأهل أبطال النسخ الأربع الماضية من أهم بطولة قارية على مستوى الأندية».

ووفقا للمبادئ الأساسية لتحديد الأندية المتأهلة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، فإن هذا يعني تأهل 4 فرق عن أفريقيا من أهم بطولة قارية على مستوى الأندية «دوري أبطال أفريقيا وليس الكونفدرالية»، ما يعني رسميا عدم مشاركة الزمالك في مونديال الأندية، بحسب ما تردد في الساعات الماضية.

الأندية المشاركة عن أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025

يذكر أن الأهلي سيمثل أفريقيا، رسميا، في كأس العالم للأندية 2025، رفقة الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي، وأكد «فيفا» على ذلك في بيان رسمي، ما يعني عدم وجود أي فرصة لفريق آخر للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.