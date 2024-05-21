جامعة الملك سلمان.. أكبر صرح تعليمي بتكلفة 10.5 مليار جنيه

«حسين»: الجامعة تهدف إلى الريادة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا على مستوى دولى

تُعد جامعة الملك سلمان الدولية من أكبر المشروعات القومية للتعليم العالى فى سيناء، حيث تشمل الجامعة 3 أفرع، تقع بمدن الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، وتصل التكلفة الإجمالية للجامعة، إلى نحو 10.5 مليار جنيه، حيث تأتى هذه الجامعة الكبرى ضمن سياسة الدولة المصرية لتنويع الخدمات التعليمية فى سيناء، وتحقيق متطلبات سوق العمل على الصعيد العالمى، خصوصاً أن جامعة الملك سلمان الدولية لا تستهدف الطلاب محلياً فقط.

ويقع المقر الرئيسى لجامعة الملك سلمان فى مدينة الطور على مساحة 200 فدان، وتم إنشاؤه تكلفة تبلغ نحو 5.25 مليار جنيه، ويضم كليات «الهندسة، والصناعات التكنولوجية، والطب، وطب الأسنان، والتمريض، وعلوم وهندسة الحاسب»، فيما يقع فرع الجامعة بمدينة رأس سدر على مساحة 75 فداناً، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويقدّم برامج العلوم الأساسية من خلال كليات «الطب البيطرى، والصيدلة، والعلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية، والعلوم الاجتماعية»، فيما يقع فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فداناً، وبتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويضم كليات «السياحة والضيافة، والعمارة، والألسن واللغات التطبيقية، والفنون والتصميم، والإعلام والاتصال».

وأكد الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة تُعد من الجامعات الذكية، ذات المعايير الدولية والطبيعة الخاصة. وأضاف: «نسعى إلى تزويد المجتمع بقادة المستقبل من خلال برامجها وتخصّصاتها، وتأهيل جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغييرات ملموسة لأنفسهم ومجتمعاتهم». واختتم بقوله إن الجامعة تهدف إلى تحقيق الريادة فى مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتنمية الثقافة على مستوى دولى.