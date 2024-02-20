جامعة الملك سلمان تنظم الملتقى التوظيفي الأول لتأهيل الطلاب لسوق العمل

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية، الملتقى التوظيفي الأول بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في سوق العمل، وافتتح الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة، الملتقى، بمقر الجامعة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات المحافظة والقيادات الجامعية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من التخصصات المختلفة.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم، إن عدد المشاركين في الملتقى بلغ نحو 50 شركة في العديد من المجالات المختلفة حيث ترتبط الجامعة مع الكثير من هذه الشركات بشراكات استراتيجية وتعاون في ميادين مختلفة.

تخريج دفعة من الطلاب بكليات مختلفة

وأضافت الجامعة، أن المجالات التي استهدفت الطلاب المشاركين في الملتقى التوظيفي لتأهيلهم لسوق العمل كانت متنوعة، خاصة أن جامعة الملك سلمان تستعد لتخريج دفعة من طلابها خلال العام الحالي والتي تشمل مجال السياحة والضيافة والهندسة وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي والصناعات التكنولوجية، والعلوم الإدارية والفنون والتصميم، وصناعة الأدوية والزراعات الصحراوية واللغات والترجمة والطب البيطري.

وأشارت الجامعة إلى أنها تسعى من خلال تنظيم الملتقى إلى دعم الطلاب في سوق العمل وفق المسار العملي الصحيح وربط الجامعة بسوق العمل والتوازن ما بين المعارف والمهارات وتأهيل خريج يمتلك من القدرات ما يجعله قادرا على مواجهة التطورات في المجالات المختلفة.

عدد من قصص النجاح والخبرات التي تساعد الطلاب

واستعرض المشاركون من رواد الأعمال عدد من قصص النجاح والخبرات التي تساعد الطلاب والخريجين على الانخراط في سوق العمل، وشمل الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات، فضلاً عن تنظيم عدة محاضرات تعريفية لبناء المسار الوظيفي وتطوير المهارات، وورش الإرشاد والتوجيه ومحادثات العمل المهنية، لخلق فرص عمل وتوسيع نطاق الطلاب المعرفي للمسار الوظيفي المحتمل في تخصصاتهم؛ ونقل الطلاب إلى تجارب حقيقية للبحث عن الوظيفة المناسبة، والعثور على المعلومات حول الوظائف الشاغرة، وإجراء مقابلات عمل.

وفي ختام فعاليات الملتقى، أعلن أصحاب وممثلي الشركات نجاح الهدف من الملتقى، بتوفير فرص عمل فعلية للطلاب المشاركين في الملتقى من مجالات السياحة والألسن والصناعات التكنولوجية والزراعة والعلوم.