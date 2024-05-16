عصير طبيعي يخلصك من دهون البطن.. غني بالألياف ومضادات الأكسدة

دهون البطن تعد هاجسا يؤرق العديد من الرجال والسيدات، فهي من أكثر المشاكل شيوعًا، ويجد الكثيرون صعوبة في التخلص منها، خاصةً عندما يكون باقي الجسم متناسق، ويرغبون في تجربة أنظمة غذائية صحية للتخلص منها، إذ توجد بعض المشروبات والخضروات التي يكون لها مفعول السحر عند المواظبة عليها، وفقًا لما نشر في موقع «Fitness».

عصير يخلصك من دهون البطن

وخلال التقرير التالي نستعرض عصير من مكونات طبيعية وموجودة في المنزل، كما أنها مليئة بالمكونات المغذية، وتعمل على تعزيز الشبع، وعناصر خضراء تساعد فقدان الوزن وإذابة دهون البطن، لأنه ملئ بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، ويمد الجسم بالعناصر الغذائية، وذلك وفق لما نشر موقع في «eat this not that» المهتم بالشؤون الصحية.

عصير الخضروات يحتوي على عدة مكونات بها عناصر غذائية يحتاجها الجسم على مدار اليوم، كما أنه يعطي أحساس بالشبع، وتكون مكوناته:

سبانخ

خس

بقدونس

تفاح أخضر

نعناع

كرفس

الليمون

زنجبيل

خيار

- ولطريقة تحضير عصير الخضراوات للقصاء على دهون البطن، قم بمزج كوب من السبانخ والخس البقدونس والتفاح الأخضر والخيار والزنجبيل والليمون والكرفس، والنعناع، مع القليل من الماء، وأضربهم في الخلاط الكهربائئ حتى تصبح المكونات ناعمة.

عصير السبانخ

1 كوب سبانخ.

نصف موزة.

زبادي يوناني.

ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

حفنة من اللوز.

نصف كوب من حليب اللوز.

- في الخلاط الكهربائي أمزج كل من كوب السبانخ ونصف الموزة والزبادي اليوناني، وملعقة كبيرة من بذور الشيا، وحفنة من اللوز، ونصف كوب من حليب اللوز.