أول تعليق من أحمد حمدي بعد الإصابة بالرباط الصليبي

علق اللاعب أحمد حمدي، صانع ألعاب نادي الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على نبأ إصابته بالرباط الصليبي في مباراة الذهاب بين نادي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في المباراة التي فاز بها الفريق المصري بهدف مقابل لا شيء بأقدام اللاعب نفسه، قبل أن يخرج من الملعب وينزل مكانه اللاعب يوسف أوباما.

وكتب أحمد حمدي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل»، وتفاعل جمهور الكرة المصري مع اللاعب، وانهالت عليه التعليقات التي تدعو له بالشفاء العاجل، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد العلاج من الإصابة التي تعرض لها.

يذكر أن اللاعب أحمد حمدي تعرض للإصابة يوم الأحد الماضي في مباراة نهضة بركان المغربي بنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي فاز بها الزمالك للمرة الثانية في تاريخه، بعد بطولة عام 2019، وقرر مسؤولو نادي الزمالك، سفر صانع الألعاب إلى ألمانيا من أجل الخضوع للجراحة والعودة سريعا للملاعب.

إصابة أحمد حمدي بالصليبي

الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي صانع ألعاب الزمالك، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان في كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي.