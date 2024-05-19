شبيه أحمد حمدي يثير الجدل من مدرجات الزمالك بعد إصابة اللاعب

بعد أن سجل هدف التقدم للزمالك أمام نهضة بركان، في لقاء العودة لنهائي الكونفدرالية، خرج اللاعب أحمد حمدي، صانع ألعاب الفريق الأبيض، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب.

في الوقت نفسه، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، صورة أثارت جدلاً واسعًا، لشبيه اللاعب أحمد حمدي، يقف في مدرجات نادي الزمالك، ليتابع أحداث اللقاء.

بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا الصورة بعد خروج اللاعب من المباراة، إذ قال بعضهم مازحًا، أن أحمد حمدي خرج من المباراة وصعد إلى المدرجات ليشاهدها، لكن الحقيقة هي أن الصورة لمشجع زملكاوي يشبهه.

إصابة أحمد حمدي وخروجه من المباراة

يذكر أن الدقيقة 39 من مباراة الزمالك ونهضة بركان، في إياب نهائي الكونفدرالية، شهدت إصابة أحمد حمدي، نجم خط وسط الفريق الأبيض، ليخرج محمولا على «نقالة»، ونزل يوسف أوباما بديلاً عنه، بعد أن سجل هدف المباراة في الدقيقة 24، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زيزو.

الزمالك يفوز بالكونفدرالية

وفاز نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية، بعد الانتصار على نادي نهضة بركان المغربي بهدف مقابل لا شئ، بعد الهزيمة في المغرب بنتيجة 2-1، لكن الفريق الأبيض ربح المباراة بأفضلية الهدف خارج الأرض.

جاءت تشكيلة مباراة الزمالك أمام نهضة بركان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، وحسام عبدالمجيد، وحمزة المثلوثي، وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، وأحمد حمدي، ومحمد شحاتة.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، وإبراهيما نداي، وأحمد سيد زيزو.