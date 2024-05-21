هل يسمح لحامل تأشيرة العمرة بأداء الحج؟.. «السياحة» توضح

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركة السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه لا يمكن للحاصلين على تأشيرة العمرة أداء الحج، لافتا إلى أن تأشيرة العمرة تسمح لحامليها بأداء مناسك العمرة فقط، والتأشيرة الوحيدة التي تسمح لحاملها بأداء مناسك الحج هي تأشيرة الحج الصادرة عن الجهات الرسمية المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، وهي وزارات الداخلية التي تنظم حج القرعة، والتضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، والسياحة التي تنظم الحج السياحي، فضلا عن تأشيرات الحج الصادرة من الجهات السعودية.

مخالفة قانونية

وأضاف «عزت» لـ«الوطن»، أن الحاصل على تأشيرة العمرة ويسعى لأداء الحج من خلالها يعتبر مخالفا، وحال ضبطه أثناء فترة الحج سيتعرض للعقوبات التي حددتها السلطات السعودية.

تأشيرات العمرة

وأشار أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى أن السعودية لا تصدر تأشيرات عمرة حاليا بسبب بدء موسم الحج، موضحا أن رحلات العمرة بالنسبة للمصريين انتهت بنهاية شهر شوال الماضي.