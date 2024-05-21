ماذا يحدث للجسم عند التعرض المباشر لأشعة الشمس؟.. احذر الموجة الحارة

معاناة شديدة يشعر بها مرضى الحساسية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن هذه الأيام بسبب الطقس غير المستقر على كافة الأنحاء، حيث الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة؛ لكن البعض يضطرون للخروج إلى العمل، والتعرض للشمس بشكل مباشر في ذروة الموجة شديدة الحرارة، فماذا يحدث داخل أجسامهم حال تعرضهم المباشر لأشعة الشمس الحارة؟

أصعب أوقات التعرض لأشعة الشمس

ويمكن أن تؤثر حرارة الشمس على أي شخص حال التعرض لها مباشرة دون وقاية، وبعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأضرار جسيمة، مثل كبار السن والأطفال، ويجب عليهم البقاء في المنزل حتى تنكسر الموجة الحارة، بحسب الدكتور أمجد الحداد لـ«الوطن».

ووفقا لموقع «هيلث لاين»، فإن التعرض للشمس في أصعب أيام الموجة الحارة، يمكن أن يرفع حرارة الجسم، وبالتالي تنفتح الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر لدفع الدم في جميع أنحاء الجسم.

الدكتورة إيمان سند، استشاري أمراض جلدية، قالت في تصريحات لـ«الوطن» إن التعرض الشديد للشمس في هذا الوقت يهدد الجسم بالإصابة بأمراض سرطانية خطيرة: «التعرض لأشعة الشمس سلاح ذو حدين، هو آمن ومهم في حالات، وفي حالات أخرى يعد أمرا كارثيا، هناك حقبة معينة من أشعة الشمس، Ultra Violet دي مضرة ويمكن أن تسبب سرطان جلد في حالات التعرض الشديد للشمس، للناس اللي طبيعة عملهم تتطلب الوقوف تحت الشمس كتير زي الفلاحين، البحارة، مهندسين المواقع والعمال اللي بيشتغلوا في أماكن مفتوحة».

ونصحت «سند» الأشخاص الأكثر عرضة لأشعة الشمس حاليا بسبب ظروف عملهم، قائلة: «يحاولوا بقدر الإمكان تجنب التعرض للشمس، استخدام وسائل تساعدهم على اكتساب الظل مثل طاقية واسعة الإطار، ارتداء نظارة شمس، استخدام كريمات الوقاية من الشمس».

وحول استخدام بدائللكريمات الوقاية من الشمس، قالت «سند»: «في كريمات رخيصة الثمن وعالية الكفاءة زي كريمات أوكسيد الزنك، متاح في الصيدلية، يعطي لون مبيض زي اللي داهن وشه لكن بعد فترة اللون ييخف وبيقلل آثار الشمس».

موعد انكسار الموجة الحارة

ومن جانبه قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، إنّ هذة الأوقات هي ذروة الموجة الحارة، لكن درجات الحرارة تبدأ في الإنخفاض التدريجي حتى يوم الجمعة، إذ تنكسر الموجة الحارة وتعود درجات الحرارة ما بين 34 و35 درجة مئوية.