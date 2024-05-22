طريقة عمل كوكيز جوز الهند بخطوات سهلة.. «حضريه لأطفالك في دقائق»

كوكيز جوز الهند من الحلويات المفضلة لكثير من الأشخاص، لما يتسم به من مذاق شهي ولذيذ، ويمكن تناوله في الصباح مع كوب الشاي أو النسكافيه أو ما بين الوجبات. ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل كوكيز جوز الهند بخطوات سهلة ومكونات بسيطة في البيت في وقت لا يتعدى الـ20 دقيقة.

طريقة عمل كوكيز جوز الهند

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كوكيز جوز الهند خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، كالتالي:

مقادير كوكيز جوز الهند:

½ كوب زبد فى حرارة الغرفة.

1 كوب سكر ناعم.

1 بيضة كبيرة الحجم.

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

1 ¼ كوب جوز هند ناعم.

سكر عادى للتزيين.

طريقة تحضير كوكيز جوز الهند

سخني الفرن على حرارة متوسطة، وادهني صوانى خبز مسطحة بالزبد.

اخفقي الزبد والسكر في وعاء كبير بالمضرب الكهربائى على سرعة عالية حتى يصبح كريمة ناعمة وهشة.

ضيفي البيضة والفانيليا إلى كريمة الزبد مع الإستمرار فى الخفق السريع حتى تندمج به.

اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح وجوز الهند فى وعاء كبير معاً جيداً.