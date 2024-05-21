حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الفيوم (صور)

تكثف مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز محافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

ووجه المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، المهندسة وسام البحيري مدير إدارة جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بضرورة المتابعة المستمرة، ورصد أي حالات تعد على الأراضي الزراعية أولًا بأول، وإزالتها في المهد.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشدد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، على ضرورة تنفيذ إزالة فورية لأي صورة من صور التعديات على الأراضي الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية التي تمثل عصب الاقتصاد القومي.

إزالة تعديات في مختلف المراكز

وأوضح وكيل الوزارة، إنّ إدارة مركز الفيوم الزراعية، تمكنت من إزالة عدة تعديات على الأراضي الزراعية خلال الأيام القليلة الماضية، موجهًا باقي الإدارات بشن حملات لإزالة المخالفات بصورة عاجلة.

على جانب آخر، تستمر مختلف المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 بصورة يومية، والتي تستمر حتى شهر أكتوبر المُقبل، وذلك لتقنين أوضاع المخالفين تجنبًا لتعرضهم للمسائلة القانونية، إو لإزالة مخالفاتهم.