أحمد الفيشاوي يوزع «لبان» على جمهور العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم «بنقدر ظروفك»، بإحدى السينمات في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطاله وصناعه.

وظهر أحمد الفيشاوي بـ«لوك» مختلف، وحرص على توزيع «لبان» على الجمهور الحاضر للعرض الخاص.

وحضر العرض الخاص مي سليم، إبرام سمير، محمد محمود، أحمد الفيشاوي، المخرج أيمن مكرم والمنتج سمير النيل.

فيلم «بنقدر ظروفك» تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، إذ يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، ويتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.