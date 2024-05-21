هل تستطيع واشنطن معاقبة قضاة «الجنائية الدولية»؟.. رئيس المبادرة الفلسطينية يجيب

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنَّ عضو المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تأخر وماطل كثيرا، ولو حققت إسرائيل أهدافها في الحرب كانت ستفتح هذه التحقيقات.

دعم المحكمة الجنائية الدولية ماليا

وطالب «البرغوثي»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، الدول العربية بالوقوف في صف الجنائية الدولية، قائلاً: «يجب على العرب دعم المحكمة الجنائية الدولية ماليا لأنها ستتعرض لضغوط ومقاطعة غربية».

وأجاب رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، على سؤال «الحديدي»: «هل يمكن أن تتعرض الجنائية الدولية لـ عقوبات أمريكية بالفعل في ظل عالم مُسيَّس الآن رغم كونها هيئة مستقلة؟»، ليعقب قائلاً: «موقف الولايات المتحدة منافق وإذا كانت ستمعن في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية وهي دولة تعارض القانون الدولي وإذا كانت ستواصل التهديد للمحكمة حتى قادة إسرائيل»، لافتا إلى أن التهديدات التي تخرج من هناك سواء واشنطن أو إسرائيل التي كانت أكثر تهديدا هو وضع بالغ الخطورة لأنها تعني ببساطة انتهاء القانون الدولي الإنساني لأنه تهديد مباشر.

تهديدات واشنطن تقلل من شأن الولايات المتحدة

وتابع: «تهديدات واشنطن لا تعتبر إلا تقليل من شأن الولايات المتحدة نفسها، وما يحدث الآن خلق انقسام في صفوف الدول الغربية ومن ثم إمعان الولايات المتحدة في توجيه التهديدات للمحكمة والتلويح بها يكشف أمرين؛ أولهما عدم احترام واشنطن في المجتمع الدولي لأنها تعادي القانون الدولي، وثانيهما كشف زيف وادعاءات أمريكا، فهي تتبع ازدواجية المعايير».

واستطرد: «بالأمس القريب، الولايات المتحدة رحبت بقرار الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال الرئيس الروسي واليوم تهدد لأن المذكرة ستصدر بحق بنيامين نتنياهو رغم عدم المقارنة بين ما فعله الرئيس الروسي الذي لا يأتي عشرا فيما فعلته حكومة اليمين الإسرائيلية».