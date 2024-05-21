10 نصائح لشراء مبرد المياه والتكييف.. «هتلطف الجو وتدفع فاتورة أقل»

يقبل المواطنون خلال هذه الأيام على شراء الأجهزة الكهربائية التي من شأنها أن تطلف من حرارة الطقس، سواء كانت متعلقة بتناول الطعام أو المشروبات أو كانت متعلقة بتطليف الأجواء مثل التكييفات والمرواح وغيرها من أجهزة.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم كل ما يهم المواطن من نصائح تتعلق بترشيد الاستهلاك أو شراء الأجهزة المناسبة، وفي هذا الإطار نستعرض معلومات مهمة عند شراء مبرد المياه والتكييف.

نصائح عند شراء التكييف

ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك باتباع التعليمات الآتية عند شراء التكييف:

1- اختيار تكييف بقدرة تتناسب مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

2- يفضل شراء أنواع التكييفات التي تتوفر لها قطع غيار ومراكز صيانة.

3- يفضل اختيار التكييف الأقل استهلاكا للكهرباء، ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

4- يمكن استشارة الفنيين قبل شراء التكييف، لمعرفة كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير من عدمه، وتوصيلات التكييف وأفضل طريقة لتركيبه دون تكسير أو تشويه الحوائط.

شراء مبرد المياه

وبالنسبة لمبرد المياه ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك باتباع النصائح الآتية لتقليل استهلاك الكهرباء:

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة للاستخدام.

2- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية، ويعرف من خلال ملصق كفاءة الطاقة.

3- يُفضل شراء مبرد يتوافر به خاصية الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.