10 آلاف فرصة عمل للشباب في جميع التخصصات.. طرق التقديم والمؤهل المطلوب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ووزارة العمل، خلال هذا الأسبوع، عن توفر ما يقرب من 10 آلاف وظيفة، يمكن التقديم عليها والحصول على فرصة مناسبة من حيث التخصص والراتب.

2772 وظيفة من وزارة العمل

وخلال هذا الأسبوع أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، وأعلنت خلالها عن توفير 2772 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة بـ 9 مُحافظات، منها وظائف لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن المميزات والحقوق الوظيفية الأخرى من التأمين الصحي والاجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل، بواحدة من هذه الطرق:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر «الوزارة» القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل.

7 آلاف وظيفة من الشباب والرياضة

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إقامة ملتقى توظيف يضم 35 شركة توفر 7000 وظيفة في تخصصات متعددة، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهلات، ويعقد الملتقى يوم الاثنين 27 مايو من 10 صباحا إلى 5 مساء، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

ورش عمل ودورات تدريبية

وعلى هامش الإعلان عن تلك الوظائف، تعقد وزارة الشباب والرياضة والعمل، تدريبات مكثفة لمتطلبات الوظائف الجديدة وورش عمل لكتابة الـCV واحتياز المقابلة الشخصية، فضلاً عن التدريبات التكنولوجية وغيرها مما يتطلبه سوق العمل.