وظائف في جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت جامعة سنفكس في مدينة أسيوط الجديدة عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس ضمن كادرها التعليمي، عن طريق الندب أو التعيين، كما تطلب الجامعة هيئة معاونة عن طريق التعيين، وهوما يفتح المجال أمام حملة الماجستير والدكتوراه للتقديم في هذه الوظائف.

تفاصيل وظائف جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف جامعة سفنكس في أسيوط الجديدة، من حيث التخصات المطلوبة وكيفية التقديم، وذلك على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تتمثل التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة سفنكس في التالي:

- كلية الصيدلة.. قسم الصيدلة الإكلينيكية.

- كلية طب الفم والأسنان.. جميع التخصصات.

- كلية العلاج الطبيعي.. جميع التخصصات.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.. جميع التخصصات.

- كلية الهندسة.. جميع التخصصات.

- كلية التمريض.. جميع التخصصات.

- كلية الطب البيطري.. جميع التخصصات.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.. جميع التخصصات.

كيفة التقديم على وظائف جامعة سفنكس

أوضحت جامعة سفنكس عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف، إرسال الطلبات على هذا الرابط من هنــــــــا.