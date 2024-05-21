وظائف حكومية شاغرة في 8 هيئات وجهات.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف خالية بعدة جهات وهيئات حكومية، وتتنوع الوظائف ما بين وظائف قيادية وأخرى إشرافية.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف الحكومية وآخر موعد للتقديم لها، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة، وهي كالتالي:

وظائف بمحافظة قنا

يوجدوظائف في فئة مدير الإدارة العامة للشؤن التنفيذية ومدير عام الإدراة للتعليم الفني، ويكون آخر موعد للتقديم لها يوم الخميس الموافق 2024-05-23.

كما توجد وظائف خالية لشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، ويكون آخرموعد للتقديم لها يوم الخميس 23 مايو.

وظائف محافظة الدقهلية

توجد وظيفة بمديرية الشؤون الصحية وهي مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان، وآخر موعد للتقديم لها يوم 2024-05-30.

مديرية التنظيم والإدارة، تطلب للتعيين مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية، ويكون أخر موعد للتقديم 2024-05-30.

وظائف بالجامعات الحكومية

توجد وظائف قيادية بجامعة سوهاج ينتهى التقديم لها يوم 2024-05-30.

يوجد وظيفة خالية بمقعد أمين جامعة مطروح، وينتهي التقديم لها يوم 2024-05-30.

ويتوافر وظائف قيادية بجامعة عين شمس ينتهى التقديم لها في موعد أقصاه 2024-06-24.

وزارة المالية

وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية، ويكون أخر موعد للتقديم لها يوم 2024-06-09.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ويكون آخر موعد للتقديم لها يوم 2024-06-08.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت الوزارة عن إجراء مسابقة لتوظيف 18 ألف معلم مساعد مادة الحاسب آلي، ومعلم مساعد مادة الرياضيات، ومعلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية، ومعلم مساعد مادة العلوم، ومعلم مساعد مادة لغة إنجليزية، ومعلم مساعد مادة لغة عربية.

وينتهي التقديم لمسابقة التربية والتعليم يوم 2024-05-27.

الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر عن وظائف قيادية شاغرة ينتهي التقديم لهاي يوم 2024-06-13.

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

يوجد بها وظائف إشرافية، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للاتصالات، وينتهي التقديم لها يوم 2024-06-30.