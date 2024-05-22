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دبلوماسي سابق: المنطقة أمام أكثر المشاهد تعقيدا في التاريخ السياسي الحديث

كتب:

شريف سليمان
12:27 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المنطقة أمام أكثر المشاهد تعقيدا في التاريخ السياسي الحديث، كما أن جميع القوى العظمى تركز كافة طاقاتهت وتدخلاتها على منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا قطاع غزة، فضلا عن مساندتهم الكبيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال إمدادهم بطاقة مساعدات ضخمة.

وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج الشاهد، الذي يبث عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية أدركت المخاطر الاستراتيجية المحيطة بمشهد الحرب الإسرائيلية على غزة، لذا عملت الإدارة المصرية على تكوين رؤية متكاملة ومجتمعة في أجهزة الدولة، لتحقيق هذا الأمر بطريقة استراتيجية ودبلوماسية.

وتابع: «مع هذا الكم من الضحايا الذين سقطوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، علينا أن نبقي المساحة التي تتحرك فيها الدبلوماسية المصرية، وفقا لقواعد وإدارة ومصالح مصرية تضع في اعتبارها الحق الفلسطيني، والدفاع عن القضية الفلسطينية كحق أصيل ومبدأ في سياسة مصر الخارجية».

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بقلم شريف سليمان