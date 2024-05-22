الكنائس تحتفل بتكريس القديسة دميانة في الخارج والداخل

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد تكريس كنيسة القديسة دميانة، وفي إطار الاحتفالات شهدت الكنائس في الداخل والخارج من احتفالات وقداسات وافتتاح كنائس جديدة.

وشهدت إيبارشية سان فرانسسكو افتتاح كنيسة كنيسة القديسة دميانة والقديسين مكسيموس ودوماديوس في منطقة مورجان هيل Moregon Hill – سان فرانسيسكو التابعة لمنطقة الأرشيديوسس شمال كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي افتتاح الكنيسة بناءً على قرار البابا تواضروس الثاني الصادر في 15 مارس الماضي.

فيما احتفلت إيبارشية المنيا بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة بالبراري، حيث دشن نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، الاثنين الماضي، كنيسة الشهيدة دميانة والأربعين عذراء بقرية السامرية التابعة للإيبارشية، وعقب صلوات التدشين صلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.

وفي إيبارشية شبين الكوم، صلى الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية صلوات العشية بكنيسة الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة بمدينة الخانكة التابعة للإيبارشية، وطيّب نيافته رفات الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وشهد الدير في ذلك اليوم احتفالات كثيرة، حيث صلى الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بديرها العامر ببراري بلقاس، القداس الإلهي.

وشارك في صلوات القداس الإلهي الآباء كهنة الدير، بمناسبة انتهاء أيام الاحتفال السنوي بعيد تكريس كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء بديرها العامر ببراري بلقاس قام الأنبا ماركوس، بتوجيه الشكر والتكريم لجميع الذين اشتركوا بالخدمة أثناء أيام الاحتفال على مدار أحد عشر يوما كاملين والذين حرصوا على أخذ الصور التذكارية مع نيافته بعد انتهاء الاحتفال.