سعر السمك اليوم الأربعاء 22-5-2024.. «البلطي بـ50 جنيها»

انخفض سجل سعر السمك البلطي اليوم الأربعاء 22-5-2024 في الأسواق نحو 5 جنيهات، إذ سجل 50 جنيهًا للكيلو بالنسبة للبلطي ذات الوزن الخفيف، بينما سجل الوزن الكبير نحو 75 جنيهًا، وذلك بحسب الأسعار المعلنة من قبل سوق العبور على المنصة الرسمية عبر الإنترنت خلال التعاملات الصباحية.

تراجع سعر السمك البلطي

وأسهمت حملات المقاطعة في انخفاض سعر السمك البلطي بشكل كبير، وتراجع نحو 30 جنيهًا في الكيلو، إذ سجل وفق آخر تحديث لسوق العبور نحو 50 جنيهًا للوزن الخفيف مقارنة بـ80 جنيهًا منتصف الشهر الماضي.

«الوطن» ترصد سعر السمك البلطي والجمبري اليوم وفق آخر تحديث للمنصة الرسمية لسوق العبور لتجارة الجملة.

- سعر السمك البلطي الصغير 50 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البلطي الوسط 65 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البلطي الأسواني الصغير 30 جنيها للكيلو.

- السمك الفيليه البلطي المجمد يتراوح بين 50 و150 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم اليوم بين 100 و140 جنيها.

- وجاء سعر السمك البوري صغير الحجم من 75 إلى 85 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر السمك البربون كبير الحجم في سوق العبور بين 80 و130 جنيها.

- وسجل البربون صغير الحجم سعرا بين 50 و70 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم من 170 إلى 350 جنيها.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 170 إلى 370 جنيها.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 95 إلى 150 جنيها.

- بلغ سعر سمك الوقار من 125 إلى 135 جنيهًا

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح بين 85 و145 جنيها.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحا بين 75 إلى 115 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 40 إلى 220 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم

- سجل سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح بين 130 و260 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد بين 165 و360 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 320 إلى 420 جنيها للكيلو.

- كما سجل سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 430 و520 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح بين 330 إلى 400 جنيها للكيلو.