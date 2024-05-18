استقرار في أسعار السمك بسوق المنيب بالجيزة.. «البلطي الأسواني» بـ30 جنيها

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن انخفاض أسعار السمك البلطي واستقرار باقي الأنواع، اليوم السبت، في سوق الأسماك بالمنيب، مشيرًا إلى قيام أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمراقبة حركة البيع والشراء داخل أروقة السوق حتى يشعر المواطنون بالرضا عن الخدمات المقدمة وجودة المعروض من السلع

00 سعر السمك البلطي في سوق المنيب

وجاءت أسعار السمك البلطي في سوق المنيب بالجيزة، كالتالي:

- يتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 56 و62 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي2، ما بين 51 و55 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

00 سعر السمك القراميط اليوم

- يتراوح سعر سمك القراميط ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر سمك الثعابين ما بين 50 و 350 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر سمك البياض املس 1 بلدي ما بين 90 و130 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر سمك بياض امس 2 خليجي ما بين 75 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

00 سعر السمك البوري اليوم

- يتراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، من 100 إلى 150 جنيهًا.

- يتراوح سعر السمك البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البربون كبير الحجم ، بين 100 و140 جنيهًا.

- يتراوح سعر البربون صغير الحجم، بين 70 و90 جنيهًا.

00 أسعار سمك المكرونة

وجاءت أسعار عدد من أنواع الأسماك كالتالي:

- يتراوح سعر «السبيط – كاليماري» من 190 إلى 410 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو سمك قرش من 60 إلى 90 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو مكرونة سويسي ما بين 90 و150 جنيهًا.

- يتراوح سعر سمك المكرونة خليجي من 75إلى 115 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا من 40 إلى 200 جنيهًا.

- يتراوح سعر سمك «القاروص – لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- يتراوح سعر سمك الوقار من 100 إلى 160 جنيهًا.

00 أسعار الجمبري والمأكولات البحرية بسوق المنيب

- يتراوح سعر الجمبري الجامبو، ما بين 560 و660 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري كبير الحجم من 470 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، من 360 إلى 460 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري صغير الحجم ما بين 100 و300 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.