انطلاق حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان 26 مايو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية موسعة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع المحافظات، خلال الفترة من يوم الأحد 26 مايو، وحتى الخميس 6 يونيو القادم، وذلك تنفيذا لتوصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة.

حملة تنشيطية خدمية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه سيجرى تنفيذ حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم استشارات الصحة الإنجابية من خلال أخصائيين مدربون، بالإضافة إلى تقديم رعاية شاملة للنساء الحوامل، ما يضمن سلامتهن والنمو الصحي لأطفالهن، وتقديم فحوصات الموجات فوق الصوتية للنساء الحوامل لمراقبة نمو وتطور الجنين.

خدمات المشورة والصحة الإنجابية

وأضاف عبدالغفار أن خدمات المشورة والصحة الإنجابية ستقدم بمشاركة أخصائيي الصحة الانجابية، وأخصائيي النساء والتوليد، ومن خلال توقيع الكشف الطبي، مشيرا إلى تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى في الفترة من 26 إلى 30 مايو، والثانية في الفترة من 2 وحتى 6 يونيو 2024.

وأشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان، إلى أن الحملة ستتوفر فيها مجموعة متنوعة من الوسائل طويلة المفعول، ما يوفر للنساء خيارات متنوعة وفعالة على المدى الطويل، قائلا إنه «من خلال توسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية، فإننا نمكن الأفراد والأزواج من الحفاظ على صحتهم الإنجابية، ما يساهم في تحسين صحة الأم والطفل والرفاهية العامة».

وأضاف أن الخدمات والأدوية تقدمها الحملة «بالمجان» في الوحدات الصحية الثابتة، التابعة للوزارة والمراكز الحضرية، والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في المدن والقرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية والقرى.

تنمية المرأة المصرية

وأضاف أنه إيمانا بأهمية دعم تنمية المرأة المصرية، ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات، بمشاركة الرجل، وخاصةً قرار الإنجاب، ستتضمن الحملة إقامة معارض لنوادي المرأة، يجرى من خلالها تقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود، والمأكولات المحلية، وأعمال الخياطة، والتريكو التي تنتجها المنتفعات بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة.