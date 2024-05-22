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«السويس الجديدة» تشرف على توفير الخدمات ومنع المخالفات في المنطقة الصناعية

كتب:

أيمن حمزة
10:59 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
المهندسة أسماء مخلوف: نسعى لتفعيل قانون التصالح ومنع المخالفات بالسويس

المهندسة أسماء مخلوف: نسعى لتفعيل قانون التصالح ومنع المخالفات بالسويس

 تفقدت أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة شوارع وميادين المنطقة الصناعية بعتاقة، وذلك ضمن متابعة سير العمل وتوفير جميع الخدمات والمرافق للمصانع والشركات الموجودة في هذه المنطقة المهمة.

وشددت رئيس مدينة السويس الجديدة على أهمية ضمان جاهزية جميع المرافق وتقديم الخدمات اللازمة للمصانع والشركات، والحفاظ على الشكل الحضاري المتميز للمنطقة الصناعية بعتاقة، ومراقبة تطبيق قانون التصالح ومنع حدوث أي مخالفات، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة لرافع مياه 900 مليمتر المغذي للمنطقة، وضمان استمرارية ضخ المياه بنفس الضغوط التي تحتاجها المنطقة، خاصة مع قدوم فصل الصيف وزيادة الاستهلاك، ومراقبة نسبة الكلور وتحليلها بشكل مستمر، وغسيل الخزانات وفقًا للجدول الدوري، ومراقبة شبكة التوزيع ومتابعة كميات المياه.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود رئيسة جهاز مدينة السويس الجديدة لتطوير المنطقة الصناعية بعتاقة وتحويلها إلى منطقة نموذجية تجذب الاستثمارات وتوفر فرص عمل للشباب، وتَعِدُّ هذه المنطقة الصناعية من أهم المناطق الاقتصادية في مدينة السويس الجديدة، وتضم العديد من المصانع والشركات التي تُساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.