«الإسكان»: وفد صيني يزور مدينة السويس الجديدة للاطلاع على فرص الاستثمار

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، والمشرف على خليج السويس، وفدا من مستثمرين صينيين، للاطلاع على فرص الاستثمار بالمدينة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، ومسؤولي الجهاز.

تشجيع الاستثمارات المتنوعة

وأشارت «مخلوف»، أن الوفد ضم مسؤولين من شركتي «تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية»، وشركة «شين شينج»، مؤكدة حرص جهاز مدينة السويس الجديدة على تشجيع الاستثمارات المتنوعة لتنمية المدينة، لتكون مركز جذب استثماري يوفر مزيدا من فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد.

تجديد خط المياه

وفي سياق متصل، تابعت «مخلوف» ميدانيا أعمال إحلال وتجديد خط المياه الناقل قطر 900 مم بطول 2400 متر، والمغذي للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالمدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

ضخ المياه بانتظام وضغوط مناسبة

وأضافت «مخلوف»، أن خط المياه الناقل قطر 900 مم هو شريان الحياة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدة استمرار العمل بجدية لإنهاء القطاع المراد تجديده لتقديم خدمة متميزة للمستثمرين، ومنها ضخ المياه بانتظام وضغوط مناسبة تتماشي مع توسعات الاستثمار.