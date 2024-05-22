شيري عادل تكشف عن بوستر جديد لمسلسل الوصفة السحرية قبل عرضه على DMC

كشفت الفنانة شيري عادل عن بوستر يحمل صورتها من مسلسل الوصفة السحرية الذي يُعرض قريباً على شاشة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية، وذلك من خلال منشور على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

شيري عادل تكشف عن بوستر الوصفة السحرية

نشرت شيري عادل بوستر من مسلسل الوصفة السحرية على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت فيه وهي ترتدي ثياب أبيض.

ومن المنتظر أن يبدأ بث أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية يوم 8 من شهر يونيو المقبل على شاشة قنوات DMC، كما تُعرض أيضاً الحلقة الأولى على منصة WATCH IT الإلكترونية يوم 7 من شهر يونيو.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ويعتمد مسلسل الوصفة السحرية على البطولة الجماعية إذ يشارك فيه عددا كبيرا من الأبطال أبرزهم الفنانة شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم وبسمة داوود وكارولين عزمي وعمر الشناوي، ومحمد أبو داود وهالة فاخر وسلوى محمد علي، وأسامة عبدالله وسلوى عثمان ورانيا منصور وعماد رشاد، وشروق إبراهيم ومحسن صبري ولقاء سويدان، من تأليف هاني سرحان وإخراج خيري سالم.