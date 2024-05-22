قبل العيد.. انخفاض أسعار الأضاحي اليوم الأربعاء 22-5-2024 في الأسواق

مع قدوم نسمات عيد الأضحى يكثر البحث عن أسعار الأضاحي، وذلك مع كثرة عرضها في الأسواق خاصة لأن هذا الموسم ينتظره مربي المواشي سنويًا لعرضها في الأسواق نظرًا لزيادة الإقبال على الشراء للتلبية شعيرة الأضحية.

ووفق المعلن من شعبة القصابين أن أسعار الأضاحي تراجعت بشكل ملحوظ في الأسواق اليوم بقيمة 10 جنيهات في كيلو اللحم القائم ومعناه أن يتم وزن الأضاحي حية قبل الذبح، إذ سجل سعر الكيلو للحم القائم 160 جنيهًا بالنسبة للحوم الأبقار مقارنة بالأسعار أمس في الأسواق 170 جنيهًا.

أسعار الأضاحي 2024 في الأسواق

تنشر الوطن أسعار الأضاحي اليوم الأربعاء 22-5-2024 في الأسواق وفق المعلن من قبل شعبة القصابين وهي كالتالي:

- تراوح سعر البقر صغير السن قائم اليوم بين 130 و160 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سجل سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم من 140 إلى 150 جنيهًا للكيلو الواحد.

- يصل متوسط سعر الجاموس الصغير ما يقرب من 155 جنيهًا للكيلو القائم.

- سجل متوسط سعر الجاموس الكبير نحو 145 جنيهًا للكيلو القائم.

- تراوح سعر الخروف البلدي أو الفلاحي القائم بين 165 و210 جنيهًا للكيلو الوحد.

أسعار الخروف القائم

- تراوح سعر الخروف البرقي القائم بين 180 و215 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم الضأن القائم من 165 جنيهًا إلى 190 جنيهًا.

- سجلت لحوم الماعز 200 جنيه للكيلو قائم.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو من 220 إلى 230 جنيهًا.