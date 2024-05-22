«العربية لحقوق الإنسان» ترحب باعتراف 3 دول بفلسطين: يعالج اختلال الموازين

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإعلان قادة النرويج وإيرلندا وأسبانيا بالدولة الفلسطينية والذي يأتي اعترافًا وتأكيدًا لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.

خطوة تمنح الأمل

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنَّ الخطوة المقدرة تمنح الأمل للفلسطينيين بأن الدماء التي أهدرها الاحتلال الإسرائيلي عبر سلسلة من الفظاعات والجرائم المروعة لم تذهب سدى.

معالجة اختلال الموازين الغربية

وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم أنَّ هذه الخطوة يجب أن تمتد لتشمل كل أعضاء الاتحاد الأوروبي لمعالجة اختلال الموازين الغربية وتأكيد اتساق الأقوال مع الأفعال، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس العربية الفلسطينية.