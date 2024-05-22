رئيس جهاز القاهرة الجديدة: استكمال أعمال الطرق بمحور 24 بالامتداد الشرقي للمدينة

اجتمع المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بممثلي سكان حي الأندلس بالتجمع الثالث، لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، ومنها بدء طرح أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة في منطقة 1و2 بالتجمع الثالث.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بسكان التجمع الثالث

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه جرى حل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، والبدء في إجراءات طرح عملية رفع كفاءة الطرق والأرصفة بالحي، لتوفير سبل الراحة للمواطنين، بجانب التأكيد على أنه سيتابع من خلال رئيس الحى لمنع المخالفات البنائية، وإلقاء أي مخلفات بنائية بالطرق الداخلية والخارجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال حدوث ذلك

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس جهاز المدينة أعمال الطرق الجاري تنفيذها بحي امتداد غرب الجولف، والمحلية الثامنة بالتجمع الثالث، لمتابعة الأعمال الجارية بالتجمع الثالث، وكذا استكمال أعمال الطرق بمحور 24 بالامتداد الشرقي للمدينة.

استكمال أعمال الطرق بمحور 24 بالامتداد الشرقي للمدينة

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جرى التنبيه على المسؤولين عن المشروعات بضرورة الالتزام بأصول الصناعة والمواصفات الفنية في تنفيذ كافة الأعمال بالمدينة، ومواصلة المجهود لتقديم أفضل الخدمات للسكان وقاطني المدينة.