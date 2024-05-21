جهاز تنمية القاهرة الجديدة يؤكد متابعة منظومة النقل الداخلي للحد من التكدس

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن متابعة منظومة النقل الداخلي في المدينة بشكل مستمر للتأكد من كفاءتها، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين الذين يقيمون في المدينة.

وأكد العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتأكيد على المسؤولين في إدارة الحركة والتنمية بضرورة المتابعة الدورية لمنظومة النقل الجماعي؛ للحد من التكدس والزحام، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة زيادة في حركة المواطنين.

متابعة منظومة النقل الداخلي بالمدينة

وأضاف المهندس الغيطي خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه يجب بذل المزيد من الجهد في متابعة منظومة النقل الداخلي ورفع مستواها، والتأكيد على جاهزية جميع المركبات لتخدم أكبر قطاعات المدينة الحيوية، سواء الخدمية أو السكنية.

كما أشار إلى أنه تم تعديل بعض مسارات الخطوط وفقًا لاحتياجات السكان، حتى تغطي خدمة النقل الجماعي جميع أنحاء المدينة، بحيث تصبح مسارات الخطوط كالآتي :

1- عدد 5 سيارات NC2 (تلقطامية - الإسكان الاجتماعي - مركز شباب المستقبل - قسم شرطة القطامية - مستشفى القاهرة الجديدة - الشباب - ارابيلا - المعهد - النرجس - المستثمرين الجنوبية - زيزينيا - الجامعة الأمريكية - اللوتس).

2- عدد سيارتين NC3 (التجمع الثالث - الجامعة الألمانية - إسكان الشباب - المستقبل - الجهاز القديم - مسجد الحمد - الغاز - الداون تاون - شارع التسعين الشمالي - إسناد بتروسبورت - جامعة المستقبل - اللوتس).

3- عدد سيارتين NC4 (التجمع الأول - الياسمين - محور مصطفى كامل - استاد بتروسبورت - المستشفى الجوي - ميدان ماونتن فيو - مسجد فاطمة الشربتلي - ميدان النهضة - مسجد حورية - المصانع).

4- عدد 5 سيارات (الجامعة التكنولوجية - اللوتس)، وعدد 4 سيارات NC6 (الغاز - المستشفى الجوي- ميدان ماونتن فيو - مسجد فاطمة الشربتلي - عمارات النرجس - جاردينيا هايتس - المنطقة الصناعية).

5- عدد 9 سيارات NC9 (دار مصر الأندلس بوابة 1 - دار مصر الأندلس بوابة 2 - مستشفى سيشل - الجامعة الأمريكية).

6- عدد 4 سيارات NC10 (القطامية - مرور القاهرة الجديدة - مستشفى القاهرة الجديدة - الجامعة الألمانية - ميدان أرابيلا - المعهد - صينية العمال - مسجد الحمد - الغاز - الداون تاون - مسجد المشير - نادي الشباب - العباسية - رمسيس).

توفير الخدمات المطلوبة لسكان القاهرة الجديدة

وأشار «الغيطي» إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص الدائم من الجهاز، ومسؤولي وحدة تنظيم النقل الجماعي بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على المتابعة الدائمة لتوفير الخدمات المطلوبة لسكان المدن الجديدة، وذلك استكمالًا لمسيرة التطوير بشكل متوازٍ للمشاريع التنفيذية بالمدينة، سواء كانت مرافقًا أو طرقًا أو إسكانًا، وتنفيذًا لخطة التطوير التي يسعى لها دائمًا جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتحسين الخدمات للسكان في المدينة، خاصة خلال فصل الصيف وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإقبال المواطنين على المتنزهات.