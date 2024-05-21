جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ طرق في التجمع السادس لربط المدينة بالمحافظات

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن استمرار العمل على تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة مثلث الأمل، لربطها بالطرق والمحاور السريعة بهدف تنمية تلك المنطقة. وأوضح أن منطقة مثلث الأمل تعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتمثل التجمع السادس للمدينة، وذلك لتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد يقام على مساحة 4800 فدان.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الطرق الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة ستساهم في تخفيف الزحام المروري والتكدس، خاصةً خلال أوقات الذروة في فصل الصيف.

تنفيذ طرق جديدة بالتجمع السادس

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم البدء في أعمال قطع وتحسين الطرق بمثلث الأمل، حيث تقع المنطقة في موقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد والطريق الأوسطي، بالإضافة إلى قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه سبق تنفيذ طريق آخر بمثلث الأمل بطول 5.3 كم، وتم ربطه بمحور الطريق الأوسطي لامتداد شارع التسعين الجنوبي لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها، مضيفًا أنه جرى أيضًا تحويل مسارات بعض الخطوط لتجنب تعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق، وكذلك تركيب عوائق لتنفيذ خطوط داخل المنطقة.

البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل

وفيما يخص قطاع المرافق، أفاد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن محطة المعالجة بطريق العين السخنة «أورسكواليا»، نعمل الآن بطاقة تصميمية (250 ألف م3/يوم)، ونوع المعالجة ثنائي متقدمة، إذ تتكون المحطة من 6 مستويات بطاقة تصميمية (42 ألف م3/يوم) للمستوى الواحد.

وتابع المهندس الغيطي، أن المحطة تعمل حاليًا بأربع مستويات، ومتوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة 130 ألف م3/يوم، ويتم التأكد من جاهزية مولدات الطوارئ، وجاهزية جميع الطلمبات، ومنظومة الكهروميكانيك بالمحطات، مؤكدًا دعم أي تطوير أو إضافة لتكون المحطات على أفضل حال.

واختتم بالإشارة إلى إضافة طلمبات رئيسية، مع جميع المهمات، وتنفيذ عدة مشروعات هامة ومستقبلية تتمثل في شبكات مياه، وشبكات صرف صحي، وشبكات ري ومحطات، وروافع بعدد 70 مشروعا بتكلفة تصل إلى 7 مليار جنيه لخدمة مدينة القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروعات شملت 47 مشروعًا منتهيًا، تضم 6 مشروعات تم الانتهاء منها خلال عام 2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ 23 مشروع مرافق منها خطوط المرافق (صرف- مياه) الرئيسية.