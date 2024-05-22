«dmc» ترصد التنوع البيولوجي وجهود مصر في حماية الثروات البيئية

رصد برنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، جهود مصر في حماية الثروات الطبيعية والبيئية، في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وأهمية هذا اليوم، معرفًا التنوع البيولوجي بأنه قدرة الخالق على خلق كائنات متعددة سواء على ظهر الأرض أو تحتها أو في المياه والجو، وفقًا لمداخلة هاتفية للبرنامج من خبير شؤون البيئة، الدكتور مجدي علام.

وقال خبير شؤون البيئة، إنَّ التنوع البيئي سواء في الثروات الطبيعية أو البيئية هو من النعم الكبرى؛ لأن الحكمة في ذلك ألا يكون نمط الخلق نمطًا واحدًا، من أصغر فيروس وبكتريا وحتى أكبر المخلوقات والحيوانات، وجميعها نرى فيها قدرة الله – عز وجل.

وأكد تنوع أنواع الحياة والتي تختلف من كائنات صغيرة وكائنات أكبر منها وجميعها لها دور، تأثر بشكل كبير على مدار الـ 500 عام الأخيرة خاصة مع ظهور الثورة الصناعية وحجم حرق الوقود، فصرنا نواجه ظاهرة انقراض كثير من الأنواع ليتسارع المختصين في محاولات حماية التنوع البيولوجي للكائنات، وفي مصر ما يقرب من 27 محمية طبيعية ولدينا تنوع بيولوجي كبير سواء على ساحل المتوسط أو البحر الأحمر، ولدينا كائنات نادرة لا توجد إلا في مصر.