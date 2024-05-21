زر في ريموت التكييف محدش يعرفه.. مصمم لتوفير الراحة والهدوء أثناء النوم

تحتوي التكييفات على ميزة مهمة لا ينتبه إليها الكثيرين، وهي زر «SLEEP» الذي يعمل على تهيئة جو من الاسترخاء والراحة، في أثناء النوم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا يمكن الضغط على الزر مرة واحدة، للاستمتاع بهذه الميزة.

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وصوت التكييفات المزعج، إلى الشعور بأرق وعدم أريحية في النوم، وهناك ميزة في التكييف تساعد على ذلك، وهي عبارة عن زر بالريموت يسمى SLEEP أو Slee Mode، وهي ميزة مصممة لراحة الأشخاص في أثناء النوم، بحسب موقع «goodhousekeeping».

زر يعمل على خفض صوت المكيف

يمكن الضغط على زر «SLEEP»، ليعمل على خفض صوت التكييف، ليس هذا فحسب، فبعد تشغيل الميزة بساعة ترتفع حرارة الغرفة درجة مئوية واحدة، على الدرجة التي تم تثبيتها قبل النوم، وبعد ساعة أخرى تزيد درجة أخرى وهكذا.

ماذا يحدث عند الضغط على زر «SLEEP»؟

عند تثبيت المكيف على 22 درجة مثلًا، ثم الضغط مرة واحدة على زر «SLEEP»، ثم الذهاب إلى النوم، بعد ساعة سنلاحظ ارتفاع درجة حرارة التكييف إلى 23 درجة، وبعد ساعة أخرى ترتفع إلى 24 درجة؛ وهكذا حتى تصل درجة حرارة الغرفة إلى 26 درجة.

تحقيق أكبر قدر من الراحة

تعمل ميزة «SLEEP» على تحقيق أكبر قدر من الراحة، في أثناء النوم، إذ تحمي من الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا.