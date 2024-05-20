نصائح للحفاظ على العمر الافتراضي للتكييف.. إمتى تشتري جديد؟

مع اشتداد موجة الحر، أصبح استخدام التكييف ضروريًا لتطليف الأجواء، لكن يواجه كثير من الناس عدة مشكلات مع مكيف الهواء الخاص بهم، فدائما ما تكون هناك حيرة بسبب تحديد العطل أو التلف، وما إذا كان يحتاج إلى الفحص، أم أن عمره الافتراضي قد انتهى، فمتى يستبدل التكييف، وما طرق إطالة عمره؟

العمر الافتراضي للتكييف

العمر الافتراضي للتكييف يرتبط بعدة عوامل، إذ يستمر مكيف الهواء المركزي ما بين 10 إلى 15 عامًا، بسبب استهلاكة جهدا أكبر في عملية تبريد المنزل بأكمله، أما تكييف النافذة أو تكييفات الهواء المحمولة تظل من 8 إلى 10 سنوات، بسبب ملفات المُكثفة الموجودة داخله، وما يسمى بوحدات التكييف الصغيرة المنفصلة تتمتع بعمر افتراضي أطول، لأنها تتميز بوحدات مقسمة صغيرة تستمر لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا، ولا تحتوي على مجاري هواء، ما يجعلها تبتعد عن مشكلات التسربات.

ما هي العوامل التي تؤثر على عمر التكييف؟

هناك عوامل تؤثر على عمر التكييف الافتراضي، مثل جودة الوحدة والبيئة والصيانة وأنماط الاستخدام، بحسب موقع «genhvac» الخاص بالتكنولوجيا، ومجلة «Real simple» المتخصصة في شئون المجال المنزلي، وهو ما أيده أحمد شكري، فني تكييفات، إذ أوضح لـ«الوطن»، أن العوامل التي تؤثر على عمر التكييف وتجعله أقصر هي:

كثافة استخدامك، فإذا قمت بتشغيل مكيف الهواء الخاص بك على أعلى مستوى لعدة أيام متتالية، فبالتالي سيضعف وحدة التكييف الخاصة بك، ويقصر من عمره الافتراضي.

استخدام درجة حرارة شديدة وعالية، لفترات طويلة تؤدي إلى الضغط على نظام التكييف وتقصير عمره.

عدم تغيير المرشحات بانتظام أو عدم تنظيف مكيف الهواء باستمرار.

نصائح لعمر أطول للتكييف

قدم «شكري»، عدة نصائح لزيادة عمر التكييف الافتراضي:

يمكنك التحقق من فاتورة الكهرباء الخاصة بك، التي سوف تتضمن معلومات حول وحدات الطاقة التي استهلكتها وتكلفتها، مما يتيح لك فرصة لتقليل استخدام طاقة التكييف.

فحص وتنظيف قنوات التكييف أمرًا أساسيًا، نظرًا لأن القنوات تؤثر على تكييف الهواء.

يجب تحديد موعد لإجراء فحص سنوي لوحدة التكييف المركزية لديك.

وعن متى يتم استبدال التكييف عند الأعطال المتكررة، يقول: «إذا استمر مكيف الهواء في التعطيل، فهذه علامة على أنك قد تحتاج إلى استبداله، لأنه علامة على وجود خلل داخلي، ما يسبب عدم كفاءة الطاقة».