«الأعلى للجامعات»: انتظام الامتحانات في جميع الكليات مع رصد حالات غش ضعيفة

أكّد عباده سرحان عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ورئيس جامعة المستقبل أنَّ الامتحانات التي انطلقت الأحد الماضي إلكترونية ومنتظمة في كل الكليات.

غرفة مركزية موحدة تتابع الامتحانات

وأضاف عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لـ«الوطن» أن المجلس الأعلى للجامعات يتابع الامتحانات من خلال غرفة مركزية موحدة تتابعها بشكل دوري، مشددًا على أنَّه لم يتمّ رصد أي حالات غش حتى الآن في الجامعة وتكاد تكون ضعيفة جدا في أغلب الجامعات.

الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة

بدوره، قال عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ إنَّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة، وأن الامتحانات في قدرات الطالب المتوسط وتحتوي على جميع أجزاء المنهج الدراسي.

ونوه رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أنَّ حالات الغش ضعيفة والتوسع في الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت ساهم في الحد من انتشار ظاهرة الغش، نظراً لاختلاف الامتحانات بين الطلاب فيما بينهم.