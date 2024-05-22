خبير اقتصادي: البنوك الرقمية تعزز الشمول المالي وتواكب التطور التكنولوجي

علق الخبير الاقتصادي أشرف غراب على موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس أول بنك رقمي في مصر، موضحا أن البنوك الرقمية هي بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر منصات رقمية، دون الحاجة إلى منافذ بنكية تقليدية.

وذكر غراب، في بيان لها، أنَّ من أهم مزايا البنوك الرقمية سهولة الاستخدام إذ تُسهل على المواطنين التعامل معها، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت، إلى جانب انخفاض التكلفة فهي تُوفر تكاليف التشغيل، مما يُقلّل من رسوم الخدمات، فضلا عن الوصول السهل إذ تُتيح الوصول للخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع توافر المزيد من الخدمات مثل فتح الحسابات، وسحب الأموال، وتحويلها، ودفع الفواتير، والقروض.

وأشار غراب إلى أن البنوك الرقمية تُعزز الشمول المالي، وتُساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات، وتحويل مصر إلى دولة عصرية متقدمة، مضيفا أن هناك علاقة تكاملية بين البنك التقليدي والرقمي، وأن البنوك الرقمية ستخضع لنفس معايير ورقابة البنك المركزي كالبنوك التقليدية.

وأكد الخبير الاقتصادي حق أي عميل في فتح حسابات في عدد من البنوك الرقمية، معتبراً أن هذه البنوك تُعدّ إضافة إيجابية للاقتصاد المصري.