بعد حصول بنك مصر على الموافقة المبدئية.. أبرز خدمات ومميزات البنوك الرقمية

أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي، الموافقة المبدئية من مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إطلاق أول بنك رقمي منذ أيام، إذ أن بنك مصر الحكومي هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية، إذ أن بهذه الخطوة تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي تضمنت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بالأنظمة، من أجل التأكد من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

ما هي البنوك الرقمية؟

وشرح الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، البنوك الرقمية وأهم الخدمات والمميزات التي تقدمها، موضحًا أنها مؤسسات مالية تعمل بشكل أساسي عبر الإنترنت وتوفر خدماتها المصرفية بدون الحاجة إلى فروع في العالم الحقيقي.

وأضاف الخبير المصرفي أنَّ البنوك الرقمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتوفير خدمات مصرفية مرنة وسهلة الاستخدام للعملاء، وبالنسبة لمميزات البنوك الرقمية فهي كما يلي:

الوصول عبر الإنترنت

يمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإدارة أموالهم عبر الإنترنت على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة الفرع البنكي.

تطبيقات الهاتف المحمول

توفر البنوك الرقمية تطبيقات محمولة يمكن تنزيلها على الهواتف الذكية، والتي تسمح للعملاء بإجراء المعاملات المصرفية وإدارة حساباتهم بسهولة أثناء التنقل.

تسهيل العمليات المصرفية

تتيح البنوك الرقمية إجراء مجموعة واسعة من العمليات المصرفية مثل فتح الحسابات، وإجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير، وشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

الرسوم المنخفضة

تعتبر البنوك الرقمية عادةً أقل تكلفة من البنوك التقليدية، إذ تقدم رسومًا أقل على المعاملات والخدمات المصرفية.

الأمان والحماية

تولي البنوك الرقمية اهتمامًا كبيرًا بأمان المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، وتستخدم تقنيات التشفير والحماية المتقدمة لضمان سرية وسلامة المعلومات المالية الشخصية.

خدمة العملاء

توفر البنوك الرقمية خدمة عملاء متاحة عبر الهاتف أو الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني لمساعدة العملاء في حالة وجود أي استفسارات أو مشكلات.

وأشار الخبير المصرفي إلى أنَّ الخدمات التي تقدمها البنوك الرقمية تتنوع وتختلف من بنك إلى آخر ولكنها عادة تشمل ما يلي:

- فتح حسابات مصرفية عبر الإنترنت.

- إصدار بطاقات الائتمان والخصم الرقمية.

- إجراء التحويلات المالية المحلية والدولية.

- دفع الفواتير والمدفوعات عبر الإنترنت.

- استثمار الأموال وتداول الأسهم والعملات الرقمية مستقبلا أن وجدت.

- تقديم خدمات القروض والتمويل الشخصي.

- توفير أدوات لإدارة الميزانية ومتابعة النفقات.

- تقديم تقارير وإشعارات مالية مفصلة.

- الاستفادة من خدمات الشراء عبر الإنترنت وتنفيذ المعاملات المالية بسهولة.