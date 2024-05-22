مارك روفالو ينضم إلى كريس هيمسوورث في بطولة فيلم Crime 101

يجري الممثل الأمريكي مارك روفالو، مفاوضات للانضام إلى كريس هيمسوورث في بطولة فيلم Crime 101، ومن المقرر أنّ يخرج الفيلم بارت لايتون، الذي شارك في كتابة السيناريو بالتعاون مع بيتر ستروجان، وهو مستوحى من رواية المؤلف دون وينسلو التي تحمل نفس الاسم، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

قصة فيلم «Crime 101»

وتدور أحداث فيلم Crime 101 حول المحقق «لو لوبيسنيك» الذي يحاول حل سلسلة من عمليات سرقة المجوهرات من خلال تعقب مرتكب الجريمة الذي يتبع مجموعة صارمة من القواعد المعروفة باسم «Crime 101»، ومن المقرر أنّ يبدأ تصوير الفيلم في وقت لاحق من العام الجاري، ليكون جاهزًا للعرض في السينما بحلول عام 2025، بحسب الشركة المنتجة.

مارك روفالو ينتظر عرض «Task» و«Mickey 17»

ويعيش مارك رفالو حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ ينتظر عرض مسلسل الدراما الإجرامية Task، إضافة إلى فيلم الخيال العلمي Mickey 17 للمخرج بونج جون هو إلى جانب الممثل روبرت باتينسون، وذلك بعد أشهر من ترشيحه لجائزة الأوسكار عن دوره أمام إيما ستون في فيلم Poor Things للمخرج يورجوس لانثيموس.