تراجعات كبيرة في أسعار البترول العالمية اليوم.. «الفائدة» أحد الأسباب

تراجعت أسعار البترول العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، وسط توقعات باتجاه الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول بسبب التضخم المستمر، مما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال المسؤولين في لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى؛ للتأكد من أن التضخم عاد بالفعل إلى المسار الصحيح نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة، وهو ما يشر إلى تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة.

ارتفاع اسعار الفائدة يضغط على أسعار البترول

وقال موقع «إنفيستينج»، إنه من الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي والضغط على الطلب على البترول، وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما انخفضت نواتج التقطير، وفقًا لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء.

أسعار النفط الآن

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بما يعادل 1.32%، إلى 81.78 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4%، إلى 77.56 دولارا للبرميل، وكانت أسعار البترول قد تراجعت بنحو 1% أمس الثلاثاء.